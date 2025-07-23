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Semih Kılıçsoy, adım adım Cagliari'ye

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonu ile İtalya ekiplerinden Cagliari'ye gitmeye çok yakın.

calendar 23 Temmuz 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy, adım adım Cagliari'ye
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Geçen sezon Serie A'da kalmayı başaran ve bu yaz kadrosunu güçlendirmek isteyen Cagliari, Semih Kılıçsoy transferini gerçekleştirmek için Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı.

İtalyan ekibinin, 19 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Siyah-beyazlı genç yetenek için belirlenen satın alma opsiyonunun ise 14 milyon Euro olduğu aktarıldı. Yeni transferlere oyunculara kaynak oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın da Semih'in gidişine sıcak baktığı öğrenildi.

UTRECHT TRANSFERİ OLMADI

İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Pisacane'nin, Semih Kılıçsoy'u hem kısa hem de uzun vadede kulübe katkı sağlayabilecek çok yönlü bir yatırım olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Beşiktaş, daha önce Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'in kiralamak istediği genç yıldız için anlaşmaya 10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin konulmasını isteyince, transfer görüşmesi iptal olmuştu.

 2028 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Semih'in güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro seviyesinde yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, geçtimiz sezonda 46 maça çıktı ve 4 gol 6 asistlik katkıda bulundu.

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