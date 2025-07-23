



İtalyan ekibinin, 19 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.



Siyah-beyazlı genç yetenek için belirlenen satın alma opsiyonunun ise 14 milyon Euro olduğu aktarıldı. Geçen sezon Serie A'da kalmayı başaran ve bu yaz kadrosunu güçlendirmek isteyen Cagliari, Semih Kılıçsoy transferini gerçekleştirmek için Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldı.İtalyan ekibinin, 19 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.Siyah-beyazlı genç yetenek için belirlenen satın alma opsiyonunun ise 14 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Yeni transferlere

oyunculara kaynak oluşturmak

isteyen

Beşiktaş'ın da Semih'in gidişine sıcak baktığı öğrenildi.



UTRECHT TRANSFERİ OLMADI



İtalyan ekibinin teknik direktörü Fabio Pisacane'nin, Semih Kılıçsoy'u hem kısa hem de uzun vadede kulübe katkı sağlayabilecek çok yönlü bir yatırım olarak değerlendirdiği vurgulandı.



Beşiktaş, daha önce Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'in kiralamak istediği genç yıldız için anlaşmaya 10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin konulmasını isteyince, transfer görüşmesi iptal olmuştu.





2028

yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi

bulunan Semih'in güncel piyasa

değeri yaklaşık 12 milyon Euro