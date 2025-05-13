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Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın radarına girdi.

calendar 13 Mayıs 2025 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası!
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, genç yıldız Semih Kılıçsoy'un transferine yeşil ışık yaktı. 

Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki forvet için en az 15 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde satışa onay vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz kış transfer döneminde Newcastle United ile Beşiktaş arasında Kılıçsoy için temaslar gerçekleşti. Ancak o dönemde görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. İngiliz ekibi gelecek sezon öncesi genç oyuncu için siyah beyazlı camianın kapısını bir kez daha çalacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 43 maçın 19'unda ilk 11'de görev alan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



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