Selin'in hedefi, artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu

Antalya'da yaşayan Selin Eren, 8 yaşında bir alışveriş merkezinde gördüğü buz pistinde paten sürmesinin ardından televizyonda izlediği yarışmalarda buz pateni sporcusu olmanın hayalini kurdu. Buz patenine ilgisi artan Selin, çocukluğunda bu sporu öğrenmek için bir süre kursa gitti. Antalya'da buz pisti olmaması nedeniyle buz patenine devam edemeyen Selin, kentte eğlence amaçlı buz pateni pisti kurulmasının ardından profesyonel olarak bu sporu yapmaya karar verdi.

2019'da antrenörüyle çalışmalara başlayan Selin Eren, pandemi nedeniyle spora ara vermek zorunda kaldı. Pandemide sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı günlerde caddede paten sürüp çalışan Selin Eren, kısıtlamaların sona ermesinin ardından antrenmanlara başladı. Her gün antrenman yapan Selin Eren, katıldığı ilk şampiyonada bronz madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı. 11 Haziran'da Ankara'daki Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda genç masterler kategorisinde üçüncülük elde eden Selin Eren, Antalya'da bu branşta madalyalı ilk sporcu unvanının sahibi oldu.

Yaz aylarına hava sıcaklığıyla bilinen Antalya'da kış sporunda başarı elde eden Selin Eren, gelecek ay Slovenya'da yapılacak genç masterler şampiyonasına katılacak. Ailelerinin çocuklarını getirdiği, gençlerin paten sürdüğü, eğlence amaçlı buz pistinde antrenman yaparak Türkiye üçüncülüğü kazanan Selin Eren, 2026'da Almanya'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Hayallerini ve eğlence amaçlı oluşturulan buz pistinde antrenman yapmanın zorluklarını anlatan Selin Eren, şöyle konuştu: "8 yaşında ailemle gittiğim alışveriş merkezinde buz pistini gördüm ve ilk defa paten sürdüm. Antalya'da buz pisti olmadığı için bu spora başlayamadım. 2019'da hobi amaçlı açılan buz pistinde antrenmanlara başladım. Pandemide sokaklarda sahilde tekerlekli paten kayarak antrenman yaptım. Kısıtlamalar sonrası buz pistinde antrenman yaptım. Ankara'da yapılan şampiyonada Antalya'ya madalya kazandırdım. Bu branşta Antalya'dan sporcunun elde ettiği ilk madalya bu. Almanya'da yapılacak masterler dünya şampiyonasına katılmayı ve iyi derece elde etmeyi istiyorum. Bunun için de antrenmanlarıma devam ediyorum. Antrenmanımı ailelerin çocuklarıyla eğlenmek için geldiği buz pistinde yapıyorum. Genelde kalabalık oluyor ve antrenman yapmaya uygun değil. Beni antrenman yaparken gören çocuklar bu spora ilgi gösteriyor. Kalabalıkta buz pistinde antrenman yaparken başkalarına çarpmamak için çaba gösteriyorum. Genelde paten yapmayı yeni öğrenenler ve eğlenceli zaman geçirmek isteyenler buz pistine geliyor. Çocuklar bacağımdan tutup, hareketleri nasıl yaptığımı soruyor."