Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçı öncesi gündeme ve takıma dair önemli açıklamalarda bulundu.Takımın genel durumundan ve kamptan bahsederek açıklamasına başlayan Selçuk İnan; "İkinci kamplar daha çok iyi oluyor. Yeni oyuncuların bize katılması, yetişmesi, taktik çalışmaları derken asıl en önemli ikinci etap kampı. Ama ilk kamp nasıl geçti diye sorarsanız, bizim için çok güzel geçti. Zaten şartları siz de biliyorsunuz. Şu an her şey yolunda" dedi. Herkesin merak ettiği transfer konusuna da açıklık getiren İnan; "Şunu söyleyebilirim, tabii transfer işi zor bir iş, çalışmalarımız devam ediyor. Gelenler oldu, gidenler olacak ve bu daha devam edecektir. Daha önce de size söylediğim gibi hepimiz iyi oyuncuları, doğru oyuncuları Kocaelispor'a kazandırmaya çalışıyoruz. Fazlasıyla emek veriyoruz doğru oyuncuları getirmek için" dedi.Bruno Petkovic'in transferinin tamamlanması sonrası oyuncu ile ilgili fikirlerini paylaşan genç teknik adam; "Altı transferimiz oldu. Petkovic de bunlardan bir tanesi. Önemli bir oyuncu, önemli bir kariyer. Bu tür oyuncuların Kocaelispor'a gelmesi bizi tercih etmesi bizim için de önemli. İnşallah o da diğer oyuncularımız gibi çabuk adapte olarak takıma fayda sağlar. Hepsi çok değerli. Diğer yeni transferler gibi ona inşallah bize katkı sağlar. Faydalı olur. Bizim için şu an öncelik stoper bölgesi. Tabii zaten bilinenler de var. Birçok oyuncuya ihtiyacımız var. Birkaç transfer daha yapmamız gerekiyor. Ama daha önce de size söyledim. Transfer yapmak zor iş. Limitlerimiz var. Finansal açıdan zorlanabiliyoruz ki zorlanıyoruz" dedi.Önceliklerin stoper bölgesine oyuncu takviye etmek olduğunu belirten Selçuk İnan; "Onun denklemini doğru şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Ama defansta bir problemimiz gözüküyor. Stoper almamız gerekiyor. Birçok mevkide aslında çeşitliğimiz olabilir. Dediğim gibi gelenler olur, gidenler olabilir. Hassas ve sıcak bir süreç, tansiyonu düşürmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. Genç takımdan gelen oyuncular için de konuşan Selçuk İnan; "İlk kampta 10 oyuncumuz vardı. Şimdi 6'ya düştük. Ama onlar bizim oyuncumuz, evladımız. Zaten sezon içinde de sürekli gelip gidecekler. Ama şu an bizimle kalan genç oyuncularımızdan çok memnunuz. Onlar da takım arkadaşlarını, büyüklerini yakalayıp geçmeye çalışacaklar. Hak ettikleri an forma da giyebilirler" ifadelerini kullandı. [Kocaeli Gazetesi]