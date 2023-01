Selçuk Ernak'ın hedefi ligi ilk 6'da bitirmek

Darüşşafaka Lassa Başantrenörü Selçuk Ernak, sezonun ikinci yarısının daha zor olacağını belirterek amaçlarının ligi ilk 6 sıra içinde bitirmek olduğunu söyledi.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayamayan ama sonrasında üst üste galibiyetlerle ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayıp, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'ya kalan Darüşşafaka Lassa'da başantrenör Selçuk Ernak, sorularını yanıtladı.



Sezon başında rakiplerinin gerisinde kaldıklarını belirten Ernak, sakatlık ve hastalıkları da çok iyi bertaraf edemediklerini, bu durumun da kendilerini etkilediğini ifade etti.



Sezona 4 yabancı oyuncuyla başladıklarını hatırlatan deneyimli antrenör, daha sonra bu sayının 5 olduğunu ve son bir takviye daha yaparak şu anda 6 yabancı basketbolcunun kadroda olduğunu dile getirdi.



Oyuncuların sezonun ilk yarısında fedakarca mücadele ettiğini vurgulayan Ernak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz sakatlık ve hastalıklardan diğer takımlara oranla daha çok etkilendik. İlk yarıyı geride bıraktık. Ligin ikinci yarısı her zaman ilk yarıdan daha zor oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da oynadığımız için her hafta maçlarımız oluyor. Zorlu bir fikstürümüz var. 18 günde 6 maça çıkacağız. Sağlıklı kalabilirsek biraz daha elimiz rahatlayacak. Bizim için her zaman amaç ilk 6'nın içinde olmak. Türkiye Kupası için ilk 8'in içinde olmak yeterli ama ligi ilk 6'da bitirmek bizim için çok önemli. İkinci yarıda bunu başarmaya çalışacağız."



"Gruptaki en zorlu maç Tenerife"



Ernak, Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu'nda 3 İspanyol ekibi Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Surne Bilbao ile yapacakları maçların önemine değindi.



Kendileri için enteresan bir grup olduğunu vurgulayan Ernak, "3 İspanyol takımıyla aynı gruba düştük. Tenerife geçen sene şampiyon oldu ve bu kupada en çok maç kazanan takım. Kadroları da bence bu kupanın çok üzerinde. Her pozisyonda 2-3 tane ciddi kariyerli oyuncuları var. Gruptaki en zorlu maç. Bu maçı evimizde oynayacağız. Ama Tenerife çok zor da bir deplasman çünkü Kanarya Adaları hemen Afrika kıtasının üzerinde. İspanya topraklarıyla çok alakası yok. Giden bütün takımlar büyük zorluklar yaşıyorlar. Bu durumu ikinci yarıda değerlendireceğiz. 4'lü takımların oluşturduğu gruplarda iç saha maçlarını kazanmak çok önemli. En zor maçımız bu, kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımına karşı oynayacağız. Umarım bunun bilincinde olarak bu motivasyonla sahamızda kazanarak hanemize galibiyet yazdırırız." diye konuştu.



Anadolu Efes maçı



Tenerife mücadelesinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile 18. haftada oynayacakları karşılaşmayı değerlendiren Ernak, Tenerife'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunu, Anadolu Efes'in ise THY Avrupa Ligi'nde üst üste bunu başardığına dikkati çekti.



Lacivert-beyazlı rakiplerinin de kendileri gibi yoğun bir fikstürü olduğunu belirten Ernak, "Tabii onlar da hafta arasında zorlu Avrupa Ligi takvimi oynuyorlar ama ona göre geniş ve kaliteli bir kadroları var. Avrupa Ligi takımlarına karşı oynanan maçlar kolay geçmiyor ama biz oyuncularımıza şunu anlatmaya çalışıyoruz, büyük maçlar, büyük imkanlar demektir. Siz oyuncu olarak bir kariyer inşa etmek istiyorsanız, kendinizi basketbol haritasında ciddi bir yere koymak, aranan bir isim olmak istiyorsanız, antrenörlerin kariyeri için, kulüplerin geleceği için büyük maçları fırsata çevirebilmek bence çok önemli. Geçen sene çok fazla sayıda büyük maç kazandık ama bu sene o tecrübede, kıvamda değiliz henüz, büyük maçlar kazanamadık. Dolayısıyla Anadolu Efes maçını da böyle bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ernak, Türkiye Kupası'nda oynayacakları Pınar Karşıya maçının da zorlu geçeceğine dikkati çekerek "Karşıyaka'nın nefis bir taraftarı var. Hem basketbolu bilen hem maçın tadını çıkaran hem de rakibi rahatsız eden çok iyi bir taraftarı var. Bizim için bu maçın İzmir'de oynanacak olması çok önemli. Karşıyaka maçını da demin söylediğim büyük maçlardan birisi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Son 10 yılın en yarışmacı ve en zor ligi bu sene oynanıyor"



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin geçmiş dönemlere göre çok yarışmacı olduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, her takımın bir diğer ekipten maç alabildiğini söyledi.



Orta gruptaki ekiplerle alt sıralardaki takımlar arasında galibiyet sayısı olarak fark olmadığını anlatan Ernak, "Ligde kopma yok. Herhangi bir takımın 'Bugün kötü oynasam da kazanırım' diyebileceği bir maç yok. Geçen seneyi iyi geçirmeyen takımlar, bu sene ligin üst sıralarında kendilerini konumlandırdılar ve çok daha ciddi yerlere aday oluyorlar. Son 10 senenin en yarışmacı ligi ve en zor ligi bu sene oynanıyor." diye konuştu.



NBA'de Türk oyuncuların yakın gelecekte sayısının artacağını da kaydeden Ernak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben Türkiye'de ya da Avrupa kupalarında gösterdikleri performanslarla yakın gelecekte 2-3 oyuncumuzun daha böyle şansı olduğunu düşünüyorum. Bunlar sadece draft yaşını yakalayan genç oyuncular değil, artık veteran sayılabilecek oyunculardan da NBA takımlarının ilgisi ve dikkatini çeken isimlerin olduğunu düşünüyorum. Umarım sayıları artar. Çünkü bambaşka bir kalite ve seviye. Yüzde 100 olarak A Milli Takım'a da olumlu yansıyacak bir durum. Biz de heyecanla bundan sonraki isimler kim olacak diye heyecanla bekliyoruz."





