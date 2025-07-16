Galatasaray'dan Victor Osimhen, önlemi!

Victor Osimhen transferinde Napoli ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, süreç uzayınca tedbiren başka bir adım attı.



Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı İstanbul'a davet etti.



Galatasaray, eski oyuncusu olan ve transferi için 75 milyon Euro bonservis bedeli talep edilen Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferin gerçekleşebilmesi için Napoli'nin istediği banka teminatlarının sağlanması gerekiyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Sarı kırmızılı yönetim sürecin uzamasına karşı Morata'yı İstanbul'a çağırarak önlem almayı tercih etti. Tecrübeli forvetin durumu, Osimhen transferinin gidişatına göre netlik kazanacak.Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta boy gösteren İspanyol golcü 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.





