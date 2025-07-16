Galatasaray'a transferde İngiliz rakip!

Galatasaray'a Jhon Lucumi transferi için İngiltere'den bir talip çıktı.
SUNDERLAND İLGİLENİYOR
Romano'nun haberine göre, Sunderland, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper ile ilgileniyor.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
İngiliz ekibi, 27 yaşındaki stoper için Bologna'nın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Bologna'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Lucumi, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı futbolcunun kulübü Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SUNDERLAND İLGİLENİYOR
Romano'nun haberine göre, Sunderland, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper ile ilgileniyor.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
İngiliz ekibi, 27 yaşındaki stoper için Bologna'nın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Bologna'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Lucumi, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı futbolcunun kulübü Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.