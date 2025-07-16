15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
2-0
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
1-0
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
13-10
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
0-0
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
3-1
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
1-0
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
2-1UZS
15 Temmuz
Differdange -Drita
2-3
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
2-1
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
5-0
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
2-1
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
2-2
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu mücadeleleri başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı.

calendar 16 Temmuz 2025 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu mücadeleleri başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı.

Bugün yapılan maçların ardından Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), RFS (Letonya), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), Drita (Kosova), Hamrun Spartans (Malta), FCSB (Romanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Breidablik (İzlanda), Noah (Ermenistan) ve Zrinjski (Bosna Hersek) takımları adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.

- Sonuçlar


UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 15 Temmuz'da yapılan maçların sonuçları şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-0 (3-1)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Vikingur (Faroe Adaları): 1-0 (4-2)

RFS (Letonya)-Levadia (Estonya): 1-0 (2-0)

Milsami (Moldova)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0 (0-1)

Malmö (İsveç)-Iberia (Gürcistan): 3-1 (6-2)

Hamrun Spartans (Malta)-Zalgiris (Litvanya): 2-0 (2-2 / Penaltılarda 11-10)

Shkendija (Kuzey Makedonya)-The New Saints (Galler): 2-1 (2-1 / Uzatmada)

Differdange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-3 (2-4)

Inter Escaldes (Andorra)-FCSB (Romanya): 2-1 (3-4)

Buducnost (Karadağ)-Noah (Ermenistan): 2-2 (2-3)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Virtus (San Marino): 2-1 (4-1)

Breidablik (İzlanda)-Egnatia (Arnavutluk): 5-0 (5-1)

 

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