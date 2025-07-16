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Galatasaray'da plan değişiyor!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımda kalma ihtimalinin ardından transfer planları da değişebilir.

calendar 16 Temmuz 2025 08:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da plan değişiyor!
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Galatasaray'da transfer planları Nicolo Zaniolo ile birlikte değişebilir.

Okan Buruk, İtalyan futbolcunun çalışmalarından memnun kaldı. Zaniolo da Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla dikkat çekti.

Zaniolo'nun bu performansı sonrası gelecek sezon Galatasaray'da kalma ihtimali gündeme geldi.

Yabancı kontenjanı nedeniyle bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da, Zaniolo'nun takımda kalması halinde transfer planları da değişecek.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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