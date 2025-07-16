15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
2-0
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
1-0
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
13-10
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
0-0
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
3-1
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
1-0
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
2-1UZS
15 Temmuz
Differdange -Drita
2-3
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
2-1
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
5-0
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
2-1
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
2-2
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Como, Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor!

Serie A takımlarından Como, Davinson Sanchez'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

calendar 16 Temmuz 2025 00:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Como, Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie A'nın yeni ekiplerinden Como 1907, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan temsilcisi, Kolombiyalı stoperin transferi konusunda sarı-kırmızılılarla resmi temaslarını sürdürüyor.

18 MİLYON EURO + BONUS TEKLİFİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Como, Davinson Sánchez için Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.


OPERASYONA HIZ VERDİLER

İtalyan kulübü, teknik direktör Cesc Fabregas'ın raporu doğrultusunda savunmaya lider bir isim kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Davinson Sánchez transferine öncelik veren Como yönetimi, operasyonu tamamlamak için süreci hızlandırma kararı aldı.

OLUMSUZ YANIT VERİLMİŞTİ

Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürülmüş, ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.