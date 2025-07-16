Trabzonspor, Niguez ile anlaştı!

Orta saha transferinde hedefine Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Saul Niguez'i koyan Trabzonspor mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin yıllık 3 milyon Euro civarındaki maaş önerisini kabul etti. Ancak Karadeniz temsilcisinin tek şartı oyuncunun bonservisini alarak serbest statüsüne geçmesi... Kalan bir yıllık kontratını feshetmek için bugün (çarşamba) İspanyol temsilcisiyle masaya oturacağı kaydedilen tecrübeli futbolcu, isteğine ulaşması halinde hemen Türkiye'ye gelecek.
FATİH TEKKE İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke'nin de pas kalitesi ve pozisyon bilgisi ile öne çıkan Niguez'in alınmasını çok istediği öğrenildi. Yönetimin oyuncudan gelecek habere göre düğmeye basarak transferi bitireceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Niguez, 26 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin yıllık 3 milyon Euro civarındaki maaş önerisini kabul etti. Ancak Karadeniz temsilcisinin tek şartı oyuncunun bonservisini alarak serbest statüsüne geçmesi... Kalan bir yıllık kontratını feshetmek için bugün (çarşamba) İspanyol temsilcisiyle masaya oturacağı kaydedilen tecrübeli futbolcu, isteğine ulaşması halinde hemen Türkiye'ye gelecek.
FATİH TEKKE İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke'nin de pas kalitesi ve pozisyon bilgisi ile öne çıkan Niguez'in alınmasını çok istediği öğrenildi. Yönetimin oyuncudan gelecek habere göre düğmeye basarak transferi bitireceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Niguez, 26 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.