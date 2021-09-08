Şehmus Hazer'den Fenerbahçe için 150 bin euroluk fedakarlık

Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer transferini tamamladı. Buna göre Beşiktaş, Şehmus için 800 bin dolar bonservis elde edecek. Bunun 650 bin dolarlık kısmını Fenerbahçe ödeyecek. 150 bin dolarlık kısmını da Şehmus, transferi tamamlamak için cebinden verecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Şehmus Hazer'den Fenerbahçe için 150 bin euroluk fedakarlık
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08 Eylül 2021 10:41
Fenerbahçe Beko, uzun süredir transferi için uğraştığı Şehmus Hazer ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde bonservis konusunda el sıkıştı. Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Şehmus Hazer, bu transfer esnasında büyük de bir fedakarlık yaptı. Beşiktaş, Şehmus için 800 bin dolar bonservis elde edecek. Bunun 650 bin dolarlık kısmını Fenerbahçe ödeyecek. 150 bin dolarlık kısmını da Şehmus Hazer, transferi tamamlamak için cebinden ödeyecek.

YEMEK GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Beşiktaş Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in transferi bir hayli yorucu geçti. Fenerbahçe Kulübü'nün basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş'tan kadrolarına katmak istedikleri Şehmus Hazer'in bir restoranda yemek yerken çıkan görüntüleri olay olmuştu.


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