Sefer Yılmaz: 'Güzel bir galibiyet aldık'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, takımın maçta çok güzel oynadığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin son beş haftanın en fazla puan toplayan, en başarılı takımı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunu ilk yarıda oynadıkları oyunla da gösterdiler. Başta Iğdırspor ve teknik direktörleri İbrahim hocayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. İlk yarıda buna çok fazla karşılık veremedik." dedi.



Devre arasında oyuncu değişiklikleri ve oyun planındaki revizyonlarla ikinci yarıda gerçek Bodrumspor'u tekrar sahada gösterdiklerini anlatan Yılmaz, "Attığımız gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada üç puan alıp puan farkını artırdık. İnşallah sezon sonuna kadar lider gitmek istiyoruz." diye konuştu.



