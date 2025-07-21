Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz." ifadesini kullandı.
Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz." ifadesini kullandı.
Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.