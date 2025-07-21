21 Temmuz
FC Orenburg-CSKA Moskova
17:30
22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
01:00
22 Temmuz
Defensa y Justicia-Aldosivi
03:15
22 Temmuz
San Martin San Juan-Deportivo Riestra
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj!

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmenin ardından eski takımı olan Hollanda ekibine, "Görüşürüz." mesajı yolladı.

calendar 21 Temmuz 2025 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz." ifadesini kullandı.

Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.