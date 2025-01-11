Schick'ten dikkat çeken performans

Bundesliga'da son dönemde performansı yükselişe geçen Bayer Leverkusen'de dikkat çeken isimlerden biri de Patrik Schick oldu.



Son olarak Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan maçta iki gol atan Çek santrfor, bu sezon 21 maçta 15 gole ulaştı.



28 yaşındaki santrforun 15 golünün yanı sıra 21 maçta bir asisti bulunuyor.



Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Patrik Schick'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



