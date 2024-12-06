Sarunas Jasikevicius: 'Zihinsel olarak toparlanmalıyız'

Fenerbahçe Beko'nun çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius, THY Euroleagu'de Real Madrid'e karşı 82-70 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Litvanyalı teknik adam "Sezonda 90 maç oynadığımız için iyi ve kötü maçlar olabiliyor ama önemli olan karakter gösterebilmek ve özellikle Baskonia gibi bir maçtan sonra bu geri dönüşü sağlayabilmek. Oyuncuların hepsi çok iyi performans gösterdiler ama özellikle Nigel çok iyiydi. Üst üste çok fazla maç oynuyoruz özellikle deplasmanda. Şimdi yine Ankara'ya deplasmana gideceğiz. Hem zihinsel hem de vücut olarak kendimizi toplayıp çok iyi bir takıma (Türk Telekom) karşı iyi oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.