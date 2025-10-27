Sarıyer SK'den hakem bahis skandalına destek

Sarıyer Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürece destek vereceklerini vurguladı.

Mavi-beyazlı kulüpten ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"1. Lig'e yükseldiğimiz bu sezonda, ilk günden itibaren yanlış hakem kararlarıyla kaybedilen puanların en büyük mağduriyetini yaşayan kulüplerden biri olduk. Bugün yapılan açıklamalar, bu süreçte gösterdiğimiz mücadelenin ve dile getirdiğimiz endişelerin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sarıyer Spor Kulübü olarak, bu konunun en yakın takipçisi olacağız ve ilgili kurumların atacağı adımları, uygulanacak yaptırımları dikkatle izleyeceğiz. Ayrıca, adil yönetim ve eşit rekabet ortamı için tüm kulüpleri ortak bir basın açıklaması yapmaya davet ediyoruz. Birlikte hareket ederek Türk futbolunda şeffaflık, adalet ve hesap verebilirliğin güçlenmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

TFF'nin futboldaki düzeni, disiplin mekanizmalarını ve fair-play ilkelerini koruma çabalarının kulüp olarak yanında olduğunun da altı çizilerek, "TFF ile iş birliği içinde sürecin doğru işletilmesi ve gerektiğinde etkin yaptırımların uygulanması için destek vereceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Türk futbolunda herkes için adalet ilkesinin hayata geçmesi adına, bu birlikteliğin ve ortak duruşun önemine inanıyoruz." görüşlerine yer verildi.