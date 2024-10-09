Şansal Büyüka: 'Okan Buruk camiaya tepkili'

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna lider olarak devam ederken Okan Buruk ile ilgili tartışmaların yaşanması dikkat çekiyor. Sports Digital Youtube kanalında Şansal Büyüka, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"YUNUS AKGÜN, VAZGEÇİLMEZ OYUNCU NOKTASINA GELDİ"
"İyi bir kiracı bulunsaydı Yunus Akgün, belki de gitmişti ve başka yerde oynuyordu. Galatasaray, iyi bir kiracı bulamayınca Yunus Akgün'ü belki de zorunluluktan tuttu, belki de elinde kaldı ama o Yunus Akgün, bugün Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncusu noktasına geldi. Galatasaray o kadar kanat oyuncusu kaybetmişken Yunus Akgün'ün bu kadar öne çıkması Galatasaray'a olağanüstü katkı sağladı. Burada Okan Buruk'a da hakkını vermek gerekiyor."
"SARA, GALATASARAY'IN EN BÜYÜK TRANSFERİ"
"Gabriel Sara'nın fırıncı küreği gibi bir sol ayağı var. Bu sol ayak, daha çok ekmek pişirir, daha çok ekmek yer. Hem defansif hem de ofansif görevini eşit ağırlıkta yapıyor. Hakkını vererek iki yönlü çok iyi oynuyor. Galatasaray'ın en büyük transferi bile diyebilirim. Osimhen aklıma gelince yutkunuyorum. Ismail Jakobs'u da çok beğeniyorum ama Sara bir başka."
"EN KALİTELİ KADRO GALATASARAY'DA"
"Ligin en kaliteli kadrosu Galatasaray'da. Rüya gibi iki tane santrforu var. 3. santrforu Batshuayi. Her takıma nasip olmaz. Stoperleri ve orta sahası öyle. Okan hoca da bu kadroyu iyi götürüyor ama şunu söylemeliyim. Galatasaray, son maçlarda keyif vermiyor, standartının çok altında oynuyor."
"OKAN BURUK, CAMİA İÇİNDE DUYDUKLARINA TEPKİLİ"
"Okan Buruk camia içinden kaynaklanan bazı dedikodulardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. 'Eleştirileri takmıyorum' diyor ama Okan hoca bir şeye kızıyorsa eleştirilere değil, camia içinden duyduklarına tepki koyuyor olabilir."
"DURSUN ÖZBEK, OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ"
"Dursun Özbek, Okan Buruk ile bir görüşme yapıyor. 'Esas olan sensin. Hiçbir şeyi kafana takmayacaksın. Burada her şey sana bağlı. Bizim için önemli olan sensin, rahat ol, geniş oyna.' diyor. Bu çok önemli bir mesaj. Bu kulaktan dolma bir bilgi değil, teyitlediğim bir olay."
Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"YUNUS AKGÜN, VAZGEÇİLMEZ OYUNCU NOKTASINA GELDİ"
"İyi bir kiracı bulunsaydı Yunus Akgün, belki de gitmişti ve başka yerde oynuyordu. Galatasaray, iyi bir kiracı bulamayınca Yunus Akgün'ü belki de zorunluluktan tuttu, belki de elinde kaldı ama o Yunus Akgün, bugün Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncusu noktasına geldi. Galatasaray o kadar kanat oyuncusu kaybetmişken Yunus Akgün'ün bu kadar öne çıkması Galatasaray'a olağanüstü katkı sağladı. Burada Okan Buruk'a da hakkını vermek gerekiyor."
"SARA, GALATASARAY'IN EN BÜYÜK TRANSFERİ"
"Gabriel Sara'nın fırıncı küreği gibi bir sol ayağı var. Bu sol ayak, daha çok ekmek pişirir, daha çok ekmek yer. Hem defansif hem de ofansif görevini eşit ağırlıkta yapıyor. Hakkını vererek iki yönlü çok iyi oynuyor. Galatasaray'ın en büyük transferi bile diyebilirim. Osimhen aklıma gelince yutkunuyorum. Ismail Jakobs'u da çok beğeniyorum ama Sara bir başka."
"EN KALİTELİ KADRO GALATASARAY'DA"
"Ligin en kaliteli kadrosu Galatasaray'da. Rüya gibi iki tane santrforu var. 3. santrforu Batshuayi. Her takıma nasip olmaz. Stoperleri ve orta sahası öyle. Okan hoca da bu kadroyu iyi götürüyor ama şunu söylemeliyim. Galatasaray, son maçlarda keyif vermiyor, standartının çok altında oynuyor."
"OKAN BURUK, CAMİA İÇİNDE DUYDUKLARINA TEPKİLİ"
"Okan Buruk camia içinden kaynaklanan bazı dedikodulardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. 'Eleştirileri takmıyorum' diyor ama Okan hoca bir şeye kızıyorsa eleştirilere değil, camia içinden duyduklarına tepki koyuyor olabilir."
"DURSUN ÖZBEK, OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ"
"Dursun Özbek, Okan Buruk ile bir görüşme yapıyor. 'Esas olan sensin. Hiçbir şeyi kafana takmayacaksın. Burada her şey sana bağlı. Bizim için önemli olan sensin, rahat ol, geniş oyna.' diyor. Bu çok önemli bir mesaj. Bu kulaktan dolma bir bilgi değil, teyitlediğim bir olay."