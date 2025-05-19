Şansal Büyüka: 'Ne konuşuyoruz; şampiyona selam duralım!'

Şansal Büyüka, Nefes'teki köşesinde Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair bir yazı kaleme aldı.
İşte Şansal Büyüka'nın sözleri:
"Icardi varken Osimhen'i alıyorsan… Osimhen varken Morata'yı kiralıyorsan...
İngilizlerin ikinci liginden Sara'ya 22 milyon Euro sayıyorsan…
Torreira'nın yanına Lemina'yı alıp orta sahada duvar inşaatı yapıyorsan…
Takımın omurgasını (kaleci-stoper-santrfor) süper sağlam tutuyorsan…
Sallai'yi sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık oynatıp bir Sallai'den dört Sallai çıkartıyorsan…
Barış Alper'i santrfor dahil her yerde oynatıyorsan…
Yunus Akgün'den yıldız yaratıyorsan…
Hızlı, çabuk, atletik ve öne oynuyorsan…
Finalleri, şampiyonlukları kazanmayı alışkanlık haline getirmiş hocayla çalışıyorsan…
Sallandığın maçları bile kazanıyorsan…
En yakın rakibini biri ligde diğeri kupada Kadıköy'de iki defa yenmeyi başarıyorsan…
Fenerbahçe bir şampiyonluk kazanıp dördüncü yıldızı takana kadar sen beş şampiyonluk kazanıp beşinci yıldızı takıyorsan…
En az yenilen, en fazla kazanan, en az yiyen, en fazla atan… En… En… En… Olumlu anlamda 'en'lerin takımı oluyorsan…
Daha ne konuşuyoruz; noktayı koyalım, şampiyona selam duralım…"
İşte Şansal Büyüka'nın sözleri:
"Icardi varken Osimhen'i alıyorsan… Osimhen varken Morata'yı kiralıyorsan...
İngilizlerin ikinci liginden Sara'ya 22 milyon Euro sayıyorsan…
Torreira'nın yanına Lemina'yı alıp orta sahada duvar inşaatı yapıyorsan…
Takımın omurgasını (kaleci-stoper-santrfor) süper sağlam tutuyorsan…
Sallai'yi sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık oynatıp bir Sallai'den dört Sallai çıkartıyorsan…
Barış Alper'i santrfor dahil her yerde oynatıyorsan…
Yunus Akgün'den yıldız yaratıyorsan…
Hızlı, çabuk, atletik ve öne oynuyorsan…
Finalleri, şampiyonlukları kazanmayı alışkanlık haline getirmiş hocayla çalışıyorsan…
Sallandığın maçları bile kazanıyorsan…
En yakın rakibini biri ligde diğeri kupada Kadıköy'de iki defa yenmeyi başarıyorsan…
Fenerbahçe bir şampiyonluk kazanıp dördüncü yıldızı takana kadar sen beş şampiyonluk kazanıp beşinci yıldızı takıyorsan…
En az yenilen, en fazla kazanan, en az yiyen, en fazla atan… En… En… En… Olumlu anlamda 'en'lerin takımı oluyorsan…
Daha ne konuşuyoruz; noktayı koyalım, şampiyona selam duralım…"
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