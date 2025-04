Şansal Büyüka: 'Mourinho gerek duymadı'

Nefes gazetesi spor yazarı Şansal Büyüka, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Şansal Büyüka'nın o yazısı;



"FENERBAHÇE, LIVAKOVIC İLE AYAKTA KALDI"



"Fenerbahçe tel tel döküldüğü, adeta adım atmakta zorlandığı, Skriniar'ın bile dağıldığı ilk yarıda Livakovic'in kurtarışları, uzanışları ile ayakta kaldı... Düşünün, Livakovic'in karşıladığı çok sert şutu atan, Sivasspor'un sağ beki Murat Paluli idi."



"MUCİZEYİ TALISCA YARATTI"



"Fenerbahçe, sahanın hiçbir yerinde, hiçbir adamıyla iyi görüntü vermedi... Özellikle orta sahada Szymanski-Fred ikilisi tek atak kesemedi, tek hücuma çıkış yapamadı. Maçın ilk yarısında belki de sezonun en en kötü Fenerbahçe'sini izledik... İşte böyle bir ortamda Fenerbahçe golü için bir mucize lazımdı ve geçen hafta olduğu gibi bu mucizeyi gene Talisca yarattı."



"MOURINHO GEREK DUYMADI"



"Fenerbahçe'nin en büyük şansı ikinci yarının hemen başında ikinci golü bulması oldu... Ancak görüntü fazla değişmedi... Sivasspor kısa bir çöküntünün ardından oyuna gene ağırlığını koydu. Fenerbahçe orta alanında Fred ile Szymanski bu kadar etkisiz kalmasına rağmen, Mourinho bu alana İsmail Yüksek gibi, yüksek mücadele gücü olan bir kesici almaya gerek duymadı."



"KAZANAN HER ZAMAN HAKLIDIR"



"Sıkıntılı dakikalar devam ederken, bu defa müthiş bir Tadiç plasesi Fenerbahçe'nin fişi çekmesini sağladı... Mourinho'nun bitime bir dakika kala İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna sokması kötü bir şaka gibiydi. Ama kazanan her zaman haklıdır.. Her eksiğin üstünü rahatça örter."