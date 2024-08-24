Şanlıurfaspor, Salih Şen'i renklerine bağladı

Şanlıurfaspor, Bayern Münih'ten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Şanlıurfaspor, Salih Şen'i renklerine bağladı
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24 Ağustos 2024 17:13
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Almanya'nın Bayern Münih takımından 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, başkan vekilleri Muharrem Aydın ile İbrahim Yavuzel ve futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı Muhittin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

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