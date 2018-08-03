Samuel Johnson: ''En güzel maçım Fenerbahçe - Galatasaray...''

'nin eski futbolcusu, 2000 yılında kendisinin golüyle Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçı hala unutamadığını söyledi.Gana basınına konuşan Johnson, ''En mutlu anım, Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz maçtı. O maç bizim için cehennem gibiydi çünkü onların sahasında oynuyorduk. Arsenal'i yenip UEFA Kupası'nı almışlardı. Süper Kupa finalinde de Real Madrid'i yenmişlerdi. Adeta yanıyorlardı. Nasıl bir takım ile oynadığımızı düşünün. Bizden 26 tane fazla şans yakaladılar. Biz ise sadece 1 şut atabildik. Benim çektiğim 1 şut ile maçı 1-0 kazandık.'' sözlerini kullandı.45 yaşındaki Ganalı eski futbolcu, Fenerbahçe'nin 2000 yılında Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atmıştı. Fenerbahçe ise o sezonu şampiyon tamamlamıştı.