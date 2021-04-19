Samsunspor'dan Süper Lig yolunda kritik galibiyet

Süper Lig hesapları yapan Samsunspor, Bursaspor'u ağırladığı maçı 4-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'dan Süper Lig yolunda kritik galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2021 21:02
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında Samsunspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Süper Lig hesapları yapan Samsunspor, iddiası kalmayan Bursaspor'u 4-1 yendi.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yasin Öztekin, 45. dakikada Jugurtha Hamroun, 54. dakikada Mathias Coureur ve 90+5. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. Bursaspor'un tek golü 82. dakikada Onur Atasayar'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 61'e yükseltti. Bursaspor 43 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de hafta sonu Samsunspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU
(63) Giresunspor
(61) Adana Demirspor
(61) Samsunspor
(57) Altay
(57) İstanbulspor
(53) Altınordu

FUTBOLCULAR ORUÇLARINI AÇTI

Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular maçın 26'ncı dakikasında saha kenarına gelerek su ve hurma ile orucunu açtı.









SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.