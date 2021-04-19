TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında Samsunspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Süper Lig hesapları yapan Samsunspor, iddiası kalmayan Bursaspor'u 4-1 yendi.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yasin Öztekin, 45. dakikada Jugurtha Hamroun, 54. dakikada Mathias Coureur ve 90+5. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. Bursaspor'un tek golü 82. dakikada Onur Atasayar'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 61'e yükseltti. Bursaspor 43 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de hafta sonu Samsunspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
PUAN DURUMU
(63) Giresunspor
(61) Adana Demirspor
(61) Samsunspor
(57) Altay
(57) İstanbulspor
(53) Altınordu
FUTBOLCULAR ORUÇLARINI AÇTI
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular maçın 26'ncı dakikasında saha kenarına gelerek su ve hurma ile orucunu açtı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yasin Öztekin, 45. dakikada Jugurtha Hamroun, 54. dakikada Mathias Coureur ve 90+5. dakikada Gökhan Alsan kaydetti. Bursaspor'un tek golü 82. dakikada Onur Atasayar'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 61'e yükseltti. Bursaspor 43 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de hafta sonu Samsunspor, Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
PUAN DURUMU
(63) Giresunspor
(61) Adana Demirspor
(61) Samsunspor
(57) Altay
(57) İstanbulspor
(53) Altınordu
FUTBOLCULAR ORUÇLARINI AÇTI
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular maçın 26'ncı dakikasında saha kenarına gelerek su ve hurma ile orucunu açtı.