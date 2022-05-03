Samsunspor, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gelecek sezon yapılanması hakkında bilgi verdi.



Ligde matematiksel olarak play-off şanslarının sürdüğüne dikkati çeken Bilen, "Play-off'a kalamazsak veya play-off'a kalıp üst lige çıkarsak diye gelecek sezon planlamasını iki ayrı plan üzerinden yapıyoruz. Yeni hoca arayışlarımız devam ediyor. Samsunspor'un gelecek sezonlardaki vizyonuna uygun, bizi üst lige taşıyacak ya da Süper Lig'de hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak, kadroyu iyi yönetecek, hem yönetici vasfı hem de vizyonu olan, takım oyununa uygun, genç ve dinamik hoca profili üzerinde çalışmalarımız sürüyor." dedi.



Kulübün oyuncu izleme ekibinin gelecek sezon içinuzun zamandır futbolcu izlediğine işaret eden Bilen, "Takıma ciddi takviyeler yapmak üzere scout ekibimiz, iyi oyuncuların taramasını gerçekleştiriyor. Taraftarlarımıza, takıma ciddi takviye yapacağımızın müjdesini bugünden veriyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım bu sene, diğer senelerden daha da fazla fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak. Sezon başladığında kimsenin itiraz etmeyeceği, herkesin zevkle izleyeceği bir kadroyu oluşturma kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.



Bilen, yurt dışı ve yurt içinde transfer çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"İzlediğimiz, anlaştığımız, ön görüşmelerini tamamladığımız, protokol imzaladığımız oyuncular var. Ligin bitimiyle bu oyuncularla sözleşme imzalayacağız. Samsunspor, önümüzdeki sezon ses getirecek bir kadro kuracak. Bu kadro 90 dakika terini son damlasına kadar akıtacak. Herkesin takdir edeceği bir takım kuracağımızın sözünü veriyoruz. Mevcut teknik direktörümüz Yücel Uyar, sezon sonuna kadar devam edecek. Sonrasında asli görevi olan akademinin başına geçecek. Yeni teknik direktörümüzü 10 gün içinde kamuoyuna açıklayacağız. Lig bitmeden hocamızı Samsun'a getirerek hem takımın değerlendirmesini yapacak hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içinde olacak. Teknik direktör konusunda da epey mesafe kat ettik."





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