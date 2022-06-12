Samsunspor, Fofana ile uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, sözleşmesi sona eren Moryke Fofana ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Fofana ile uzattı
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12 Haziran 2022 16:51
Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Yılport Samsunpor, Fildişi Sahilli oyuncu Moryke Fofana'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fofana'nın sona eren sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ile bir araya gelen Fofana'yla görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve 2 yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.

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