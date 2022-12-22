Samsunspor, Boldrin ile yolları ayırdı

Yılport Samsunspor, Fernando Henrique Boldrin ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Boldrin ile yolları ayırdı
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22 Aralık 2022 12:33
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fernando Henrique Boldrin'in sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boldrin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Boldrin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılarından dolayı Boldrin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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