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2-2
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Almere-Fortuna Sittard
1-1

Samsunspor, Avrupa yolcusu!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Samsunspor, gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı elde etti.

calendar 14 Mayıs 2025 23:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Avrupa yolcusu!
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Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması, Samsunspor'u Avrupa'ya gönderdi.

Samsunspor, Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı elde etti.

Samsunspor, yaptığı paylaşımda, "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da! Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti! Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık, başardık. Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor! Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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