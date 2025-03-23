Samsun'da yapılan Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış (Bouldering) Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 37 kulüpten 85 sporcu mücadele etti.



Şampiyonanın final tırmanışlarında erkekler 21 yaş altı kategorisinde Oğuz Işık, 19 yaş altı kategorisinde Sacit Mustafa Sümer ve 17 yaş altı kategorisinde Enes Semih Pekşen birinci oldu.



Kadınlar 21 yaş altı kategorisinde Zeliha El, 19 yaş altı kategorisinde Melis Pehlivan ve 17 yaş altı kategorisinde Ceylin Karakaya birinciliği elde etti.



Sporculara ödüllerini Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Ekin verdi.



Ekin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, dördüncüsü düzenlenen şampiyonanın başarılı ve kazasız bir şekilde tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



