Şampiyonlar Ligi'nde günün maçı; Barcelona - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Benfica'nın sahası Estadio da Luz'da oynanacak karşılaşmayı Sporx iddaa ekibi sizler için değerlendirdi. Bol şanslar...

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER



- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım Barcelona ve Bayern Münih (18'er).



- Barcelona, 2007/08'den bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek final oynadı.



- Barcelona ile Bayern Münih, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern'den aldı (2G 1B 5M).



- Barcelona, 2012/13'ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finale kalmak istiyor.



- Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın 2002/03'te kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona'ydı (Ekim 2014-Mayıs 2015 arası) ve o serinin son karşılaşmasında Bayern'i mağlup etmişti.



- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 31 maçın sadece ikisini kaybeden Barcelona (19G 10B), bu sezon henüz mağlubiyet almayan (5G 3B) üç takımdan biri konumunda (Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte).



- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta 13 gol atan Robert Lewandowski, 47 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en az 500 dakika forma giydiği sezonda en iyi dakika/gol oranına sahip isim Lewandowski.



- Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan iki oyuncu Robert Lewandowski (14 gol & 3 asist) ve Lionel Messi (7 gol & 9 asist).



- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Robert Lewandowski (13 gol & 4 asist). Polonyalı golcü, Hans-Dieter Flick göreve geldikten sonra çıktığı dört karşılaşmada 29 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı (8 gol & 4 asist).



- Luis Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 16 golün tamamı Camp Nou'da gelirken; Uruguaylı oyuncu, şehir dışında kaydettiği son golü Eylül 2015'teki Roma deplasmanında buldu.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Roberto



Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski



MAÇIN İDDAA YORUMU



HAKAN CELEP: Barcelona, Napoli'yi eleyerek bu tura yükseldi. La Liga'yı Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Messi hariç diğer oyuncuların performansı da ortalamaydı. Bayern Münih ise hem Bundesliga'yı muhteşem bir performansla kazandı, hem de Chelsea'yi şans tanımadan turnuvanın dışına itti. Son 13 sezondur üst üste çeyrek final görerek turnuva rekoru kıran Barça, 5 senedir kupaya uzaktan bakıyor. Katalan devi, geçen sezon Liverpool'u ilk maçta 3-0 mağlup ettikten sonra rövanşta elenmişti. Uzun süredir bu turnuvayı kazanması yönünde baskı hisseden Barça'nın önünde bu kez 3 final maçı bulunuyor. Son 31 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 2 kez yenilen Barça, Alman takımlarına karşı da oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. Son kez Bayern Münih ile oynadıklarında yıl 2015'ti ve kupayı kazanmışlardı. Barcelona, Alman takımlarına karşı tarihinde oynadığı 19 eleme maçının 14'ünde de tur atlayan taraf oldu. Bayern Münih ise İspanyollar'a karşı oynadığı 10 eleme maçında 6 kez sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Messi sahadayken, Barcelona adına her şey mümkün. Bayern Münih ise form düzeyi olarak çok üst bir noktada. Chelsea'yi toplamda 7-1 ile saf dışı bıraktılar. Lewandowski, kariyerinin en iyi yılını geçiriyor. 44 maçta 53 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 13 golü var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih, 2013'ten beri Devler Ligi kupasına hasret. 30. Bundesliga şampiyonluğunun yanısıra Almanya Kupası'nı da kazanan Bayern, kendini tamamen bu kupayı da kazanmaya adamış durumda. Geçen sezon Liverpool'a elenen Bayern için bu sezon doğru zaman olabilir.



Barcelona'da bu maç öncesi çok dar bir kadro var. Birçok sakat ve eksik oyuncuları var. Umtiti ve Dembele yine oynamayacak. Busquets ve Vidal ise cezalarını bitirerek geri döndü. Bu maçta orta sahada Busquets, Vidal, Frenkie ve Sergi Robrto oynayacak. Byayern Münih'te ise Benjamin Pavard'ın oynaması beklenmiyor.



Maçın tahminine gelecek olursak; Barcelona, tarihsel açıdan daha önde olabilir ama Bayern Münih, şu an çok başka bir form düzeyinde ve galibiyete 1 tık daha yakın taraf. Daha güvenli liman ise her iki takımın gol atacağı bahis seçenekleri.