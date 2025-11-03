03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları 4-5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Ajax'a konuk olacak.

calendar 03 Kasım 2025 13:08 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 13:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi, 4 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla açılacak.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
 
Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.
 
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
4 Kasım Salı:
 
20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
 
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)
 
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
 
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)
 
23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)
 
23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
 
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)
 
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
 
23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
 
5 Kasım Çarşamba:
 
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)
 
20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)
 
23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray
 
23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)
 
23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)
 
23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)
 
23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
 
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)
 
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
