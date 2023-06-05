Şampiyon görme engelli kız kardeşlerin motivasyon kelimesi; 'Yaparsın'

Kayseri'de yaşayan yüzde 90 görme engelli Melise (14) ile kardeşi Selime Akyol (12) yüzmede elde ettikleri çeşitli başarılar ve Türkiye Şampiyonluklarının ardından milli takım seçmelerine hazırlanıyor.



Melise Akyol, "Bu spora başlayarak yarışmalara katıldık. 2021 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye geneli yüzme yarışında 3 tane birincilik, 3 tane de ikincilik kazandım. Şimdi ise Milli takıma girip Türkiye'yi temsil etmek ve Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Selime Akyol ise, "Bazen kardeşimle moralimiz acayip derecede bozuluyor. Birbirimizin moralini, 'yaparsın' diyerek yükseltmeye çalışıyoruz. Engeliniz ne olursa olsun herhangi bir spor yapın" ifadelerine yer verdi.

Kayseri'de yaşayan Melise Akyol, göz damarlarının zayıf kalması sonucu yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi. Kardeşi Selime Akyol ise, 3.5 yaşındayken geçirdiği göz kayması rahatsızlığı nedeniyle yüzde 90 görme engelli oldu. Aile, görme engelli 2 kızını tedavi ettirmeye çalıştı. Geçen süreçte ailesiyle beraber tatile giden kız kardeşler, girdikleri denizde yüzemedikleri için bu durumdan etkilendi. Kardeşler, yüzmeyi öğrenmek için ailenin de desteğiyle bu spora başlamaya karar verdi. 2016 yılında yüzme derslerine başlayan kardeşler, bu dalda katıldıkları yarışmalarda, 24 birincilik, 6 ikincilik ve 6 tane de üçüncülük olmak üzere 36 madalya elde etti. 2 yıl önce İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, birinci olmalarının ardından yeni başarılara imza atmak isteyen 2 kardeş, milli takıma hazırlanıyor. Yaşadığı süreci anlatan Melise Akyol, "Doğuştan görme engelliyim. Gözümün arkasındaki damarlar zayıf kaldığı için görmemi engelliyor. Görme engelim yüzde 90. Yüzmeye 9 yaşında kardeşimle birlikte hobi olarak başladım. Tatilde denize girdik ve yüzme bilmiyorduk. Sonrasında öğrenmeye karar verdik. Bu spora başlayarak yarışmalara katıldık. 2021 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye geneli yüzme yarışında 3 tane birincilik, 3 tane de ikincilik kazandım. Isparta'daki yarışmalarda ise 1 tane 3'üncülük, 1 tane de 2'ncilik elde ettim. Şimdi ise milli takıma girip Türkiye'yi temsil etmek ve Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan Melise Akyol, "Antrenmanlarımız haftada 6 gün 2 saat şeklinde oluyor. Okulum güzel gidiyor. Kardeşimle birbirimizi destekliyoruz. Bir şeyi yapamadığımız zaman birbirimize destek veriyoruz. Arkadaşlarımdan yüzmeye gelmelerini istiyorum. Gelemiyorsanız da başka bir spora gidin. Jimnastik ve atletizm gibi sporlara da gidebilirsiniz. Eve tıkılıp kalmayın, sosyalleşin. Ailelerin de çocuklarına destek vermesini istiyorum" diye konuştu.

Yüzmede bir çok başarı elde ettiklerini ifade eden Selime Akyol (12) ise, "Yüzde 90 görme engelliyim. 3.5 yaşından sonra göz kaymasından dolayı görme engelli oldum. Bu spora 7 yaşında hobi olarak, tatile gittiğimizde yüzmeyi bilelim diye başladım. Sonrasında Esra hoca ile tanıştık ve 3 ay sonra bizi performans grubuna aldı. Yüzme yarışmalarına katılarak başarılar kazandık. Türkiye 1, 2 ve 3'üncülüklerim var. En çok madalyamı İstanbul ve Isparta'da aldım. İstanbul ve Isparta'da 4 tane Türkiye 1'inciliği ve 2 tane de Türkiye 2'nciliği aldım. Bazen kardeşimle moralimiz acayip derecede bozuluyor. Birbirimizin moralini, 'yaparsın' diyerek yükseltmeye çalışıyoruz. Milli takıma girerek olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi temsil etmek ve bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum" dedi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nde görevli Yüzme Antrenörü Esra Bilgin de, Selime ve Melise ile olan hikayelerinin 2016 yılında başladığını belirterek, "Çok küçükken buraya geldiler ve yüzme bilmiyorlardı. Yüzmeyi öğrendiler. Çok korkuyor ve heyecanlılardı. Onlara, 'başarabilirsiniz' dedim ve başardık. 3 ay sonra yarışmalara gittik. Alanya'da yarışmalara katıldık. Daha sonra İstanbul ve Samsun'da Okullararası Türkiye Şampiyonaları'na gittik. Haftada 6 gün, 1.5 saat antrenman yapıyoruz. İnşallah ileride daha güzel yerlere gelecekler. Milli takıma girmelerini çok istiyorum. Hedefimiz büyük ve bu doğrultuda ilerliyoruz" dedi.