Şampiyon Aliağa Futbol kupasına kavuştu

Aliağa Futbol, kupasına kavuştu. Şampiyonun son hafta belli olması nedeniyle stadyumda tören yapılmazken, şampiyonluk kupası kulübün Aliağa'daki tesislerine getirilerek Sarı-siyahlılara teslim edildi

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Şampiyon Aliağa Futbol kupasına kavuştu
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02 Mayıs 2025 14:40
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluğa ulaşan Aliağa Futbol, kupasına kavuştu.

Şampiyonun son hafta belli olması nedeniyle stadyumda tören yapılmazken, şampiyonluk kupası kulübün Aliağa'daki tesislerine getirilerek Sarı-siyahlılara teslim edildi. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin verdi.

Törende Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TFF İzmir Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, Aliağa Futbol A.Ş. Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık hazır bulundu.

Aliağa ekibi profesyonel ligdeki ilk iki sezonunu namağlup tamamlayıp geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığı şampiyonluğa bu yıl son hafta lider Ayvalıkgücü Belediyespor'u geçerek uzanmıştı.
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