Salih Özcan: 'Bizim için iyi bir test olacak'

A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından Salih Özcan, basın mensuplarına konuştu.



"KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçlar için konuşan Salih Özcan, "Sert rakip olduklarını düşünüyoruz ve bizim için önemli maçlar. Kazanacağımızı ve bizim için iyi bir test olacağını düşünüyorum." dedi.



A Milli Takım'ın EURO2024'te Dortmund'da maç yapacağı hatırlatılan milli futbolcu, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle, o stadın içinde daha değişiklik olur. Kırmızıya boyacağız. Ev sahibi maçlar gibi olacak. İnşallah iyi maçlar çıkaracağız orada." şeklinde konuştu.



NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI



Antalyaspor'dan Borussia Dortmund'un teknik ekibine katılan Nuri Şahin ile ilgili de görüşlerini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Nuri Hoca ile iyi anlaşıyoruz. Geldiği için mutluyum. Taktiksel olarak çok iyi biri geldi Dortmund'a. Dediğim gibi Nuri Hoca geldiği için çok mutluyum." sözlerini sarf etti. Salih Özcan ayrıca Nuri Şahin'i de maçlarına davet ettiğini söyledi.



