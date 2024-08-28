Sakaryaspor - Amed maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor - Amed maçında gol sesi çıkmadı
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28 Ağustos 2024 23:01
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 23:12
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 3, Amed ise 2 puana yükseldi.

Sakaryaspor, ligin gelecek haftasında Çorum FK deplasmanına gidecek. Amed, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Seyfettin Ünal, Nurettin Dinçer Demir

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Aabid (Dk. 72 Alper Uludağ), Fernando, Gradel (Dk. 82 Emre Demir) Del Valle (Dk. 90 Volkan Eğri), Mustafa Pektemek (Dk. 72 Muhammed Ertürk)

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Alberk Koç, Murat Uçar (Dk. 90+1 Yılmaz Ceylan), Cassubie, Yakal Taylan (Dk. 58 Sinan Kurt), Traore (Dk. 73 Serkan Odabaşoğlu), Assombalonga, Çekdar Orhan (Dk. 58 Oktay Aydın)

Sarı kartlar: Dk. 19 Murat Uçar, Dk. 42 Yakal Taylan, Dk. 45+3 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Murat Cem Akpınar, Dk. 61 Fernando (Sakaryaspor)

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