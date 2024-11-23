Sait Karafırtınalar: 'Bu maça fazla takılmayacağız'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar iki takım oyuncularını sahada vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutladı.



Saha zemini nedeniyle gol atanın kazanacağı bir maç olduğu yorumunu yapan Karafırtınalar, "Rakip attı ve biz hata yaptık. Ama fırsat da geldi. Belki de haftanın en güzel maçına adaydı, saha zemini düzgün olsaydı." ifadelerini kullandı.



Karafırtınalar, ligin marka değeri ve oyuncuların sağlığına dikkati çekerek şu yorumu yaptı:



"Bu hava koşullarında maç oynatmak ne kadar doğru. Ben burada üç sene çalıştım ağır şartlarda maçlar oynadık ama böyle bir sahada maç oynamadım. İlk defa başıma geldi. Bazı oyuncular da ilk defa böyle bir zeminde maç oynadı. Kolay bir şey değildi. İyi mücadele ettik. Atanın kazanacağı maçtı. Bu maça fazla takılmayacağız. Önümüzde Ankara Keçiörengücü maçı var. Ona konsantre olacağız."



