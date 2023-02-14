Saiss ve Rosier'e çifte alternatif

Transferde savunmaya önemli takviyeler yapan Beşiktaş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i yedeklemiş oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Saiss ve Rosier'e çifte alternatif
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14 Şubat 2023 11:13
Beşiktaş savunmasının banko isimleri arasında gösterilen Romain Saiss ile Valentin Rosier'in mevkilerine iki transfer yapılması dikkat çekti.

Stoper bölgesine Omar Colley, sağ beke de Onur Bulut'u alan siyah-beyazlılarda Saiss ve Rosier'in durumları merak konusu oldu. Yönetimi iki oyuncu için de cazip teklifler gelmesi durumunda gitmelerine izin verecek.
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