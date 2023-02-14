Saiss ve Rosier'e çifte alternatif

Beşiktaş savunmasının banko isimleri arasında gösterilen Romain Saiss ile Valentin Rosier'in mevkilerine iki transfer yapılması dikkat çekti.



Stoper bölgesine Omar Colley, sağ beke de Onur Bulut'u alan siyah-beyazlılarda Saiss ve Rosier'in durumları merak konusu oldu. Yönetimi iki oyuncu için de cazip teklifler gelmesi durumunda gitmelerine izin verecek.

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