Sahne Jhon Duran'ın

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran hazırlık maçlarında daha forma giymedi, ancak teknik heyete kendini fazlasıyla ispatladı.
Türkiye'ye geldiğinde istenilen fizik gücünde olmayan Kolombiyalı forvet önce Portekiz'de bunu kapattı. Yıldız golcü ardından da idmandaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı, en doğru seçim olduğunu gösterdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho özellikle Edin Dzeko'nun gidişinin ardından hemen bu boşluğun doldurulmasını istedi. Yönetim de 2024-25 sezonunda Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro gibi astronomik bir bonservisle giden Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Mourinho, Duran'ın gelişiyle en önemli boşluğu doldurduklarını belirtirken, Kolombiyalı golcünün idmanlardaki performansıyla en doğru seçimi yaptıklarını vurguladı.
SAHADA OLABİLİR
Jhon Duran bugüne kadar riske edilmemek için hazırlık maçlarında kadroya alınmazken, artık Jose Mourinho'dan görev beklediği ortaya çıktı.
Portekizli çalıştırıcının da yeni oyuncusunun maç performansını görmek istediği, bugün Al Ittihad ile oynanacak mücadelede şans verebileceği öğrenildi. Duran şans bulması halinde sarı-lacivertli futbolseverler ilk kez yeni golcüsü görebilecek.
Türkiye'ye geldiğinde istenilen fizik gücünde olmayan Kolombiyalı forvet önce Portekiz'de bunu kapattı. Yıldız golcü ardından da idmandaki performansıyla teknik ekipten tam not aldı, en doğru seçim olduğunu gösterdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho özellikle Edin Dzeko'nun gidişinin ardından hemen bu boşluğun doldurulmasını istedi. Yönetim de 2024-25 sezonunda Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro gibi astronomik bir bonservisle giden Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Mourinho, Duran'ın gelişiyle en önemli boşluğu doldurduklarını belirtirken, Kolombiyalı golcünün idmanlardaki performansıyla en doğru seçimi yaptıklarını vurguladı.
SAHADA OLABİLİR
Jhon Duran bugüne kadar riske edilmemek için hazırlık maçlarında kadroya alınmazken, artık Jose Mourinho'dan görev beklediği ortaya çıktı.
Portekizli çalıştırıcının da yeni oyuncusunun maç performansını görmek istediği, bugün Al Ittihad ile oynanacak mücadelede şans verebileceği öğrenildi. Duran şans bulması halinde sarı-lacivertli futbolseverler ilk kez yeni golcüsü görebilecek.