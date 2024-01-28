Sacha Boey transferi resmen açıklandı!

Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'la 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, Fransız futbolcu için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Sacha Boey transferi resmen açıklandı!
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28 Ocak 2024 11:24
Son güncelleme 28 Ocak 2024 12:16
Sacha Boey transferi resmen açıklandı! Bayern Münih ve Galatasaray, Fransız futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Bayern Münih, Sacha Boey'la 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray ise Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferinin anlaşma şartlarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Boey transferi için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray ayrıca, Bayern Münih'le iki hazırlık maçı yapılacağını ve bu maçların gelirlerinin yüzde 50'sini kulübün alacağını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek karın yüzde 50'sini şirketimize ödeyecektir."





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