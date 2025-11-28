Rui Costa'dan Jose Mourinho'ya destek!

Benfica Başkanı Rui Costa'dan teknik direktörü Jose Mourinho'ya destek geldi.Rui Costa, Jose Mourinho'nun kupada Atletico ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarla ilgili," dedi.Sözlerine devam eden Rui Costa," diye konuştu.Jose Mourinho, kupada oynanan ve ilk yarısı 0-0 bitmesinin ardından ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 kazanılan Atletico maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı."Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem.İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada [Restelo'da] yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."