Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Nassr, sahasında Al Ahli Jeddah ile karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.



Al Ahli, 57. dakikada Franck Kessie ile öne geçti. Al Nassr'a eşitliği getiren golü 90. dakikada Muhammed Bassam Alhurayji kendi kalesine attı.



Al Nassr, geçtiğimiz günlerde 900. golünü atan Cristiano Ronaldo'ya maç öncesi 900 numaralı bir forma hediye etti.



Al Ahli'de Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Al Nassr 5 puana, Al Ahli 4 puana yükseldi.



Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Ahli, sahasında Damac FC'yi ağırlayacak.





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