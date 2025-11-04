04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Ronaldo'dan şaşırtan Dünya Kupası sözleri!

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası hayali kurmadığını ve kupanın bir oyuncunun en iyisi olup olmayacağına karar veremeyeceğini söyledi.

calendar 04 Kasım 2025 18:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Ronaldo, "Dünya Kupası'nı kazanmak benim için bir hayal değil." dedi.

Portekizli yıldız, "6-7 maçlık bir turnuva, bir oyuncunun dünyanın en iyisi olup olmadığını belirleyemez." sözlerini sarf etti.


Ronaldo, daha önce de "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." yanıtını vermişti. 40 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sözleri de 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.

2020 YILINDAKİ SÖZLERİ

Öte yandan Ronaldo'nun Dünya Kupası ile ilgili bu sözleri sonrası Portekizli yıldızın 2020 yılındaki açıklamaları da yeniden gündem oldu. Ronaldo, o dönem, "Dünya Kupası'nı istiyorum. Oynadığım her kulüpte kupa kazandım ama Dünya Kupası benim büyük hayalim." demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
