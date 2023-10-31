Ronaldo'dan maç içinde OLAY tepki: 'Hakemi değiştirin'

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile Al Ettifaq arasında oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine gösterdiği tepki olay oldu.
Maçın 45. dakikasında Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen ve kararı beğenmeyen Cristiano Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı.
Kameralara yansıyan bu görüntü, büyük yankı uyandırdı.
Maçın 45. dakikasında Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen ve kararı beğenmeyen Cristiano Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı.
Kameralara yansıyan bu görüntü, büyük yankı uyandırdı.
💥Al Nassr'ın Al Ettifaq maçında attığı golün iptal edilmesi sonrası Cristiano Ronaldo'dan tepki;
⚡"Bu hakemi değiştirin!"pic.twitter.com/PHG7vWkrpO
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) October 31, 2023