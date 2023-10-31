Ronaldo'dan maç içinde OLAY tepki: "Hakemi değiştirin"

Al Nassr ile Al Ettifaq arasında oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine yönelik yaptığı "değişiklik" işareti gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo'dan maç içinde OLAY tepki: 'Hakemi değiştirin'
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31 Ekim 2023 20:09
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile Al Ettifaq arasında oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine gösterdiği tepki olay oldu.

Maçın 45. dakikasında Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen ve kararı beğenmeyen Cristiano Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı.

Kameralara yansıyan bu görüntü, büyük yankı uyandırdı.

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