19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Ronaldo'dan Felix için sert tepki!

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Joao Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e, "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

calendar 19 Eylül 2025 18:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ronaldo'dan Felix için sert tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.

Portekizli yıldız, Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi. Ronaldo, söz konusu eleştiriye, "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." diye yanıt verdi.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER

25 yaşındaki Portekizli Joao Felix, yaz transfer döneminde Chelsea'den Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr'da 5 maçta süre bulan Felix, 4 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.