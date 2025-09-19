Ronaldo'dan Felix için sert tepki!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.



Portekizli yıldız, Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi. Ronaldo, söz konusu eleştiriye, "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." diye yanıt verdi.



30 MİLYON EURO'YA TRANSFER



25 yaşındaki Portekizli Joao Felix, yaz transfer döneminde Chelsea'den Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.



AL NASSR PERFORMANSI



Al Nassr'da 5 maçta süre bulan Felix, 4 kez gol sevinci yaşadı.



