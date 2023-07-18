İngiltere Premier lig takımlarından Chelsea'de ABD kampına alınmayan Romelu Lukaku, Türkiye'ye geldi.
Sezonu Inter'de tamamlayan ve Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku'nun Londra ekibinde kalmak istemediği belirtilirken, 30 yaşındaki golcünün Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışması dikkat çekti.
Bir an önce yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak isteyen Lukaku, bir otelin sahasında tek başına antrenmanlarını sürdürüyor.
ARABİSTAN YA DA İTALYA
Yıldız oyuncu ile Arabistan ekibi Al-Ahly ve İtalyan devi Juventus ilgileniyor. Lukaku'nun kısa bir süre içerisinde iki takımdan birine imza atması bekleniyor.
GALATASARAY İDDİASI!
Öte yandan Romelu Lukaku'nun, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, Lukaku için herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.
ROMELU LUKAKU KİMDİR?
30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında seyrediyor. Chelsea, Inter, Manchester United, Everton gibi kulüplerde de görev yapan Lukaku, toplamda 600 maça çıktı ve 288 gol, 94 asist yaptı.
Sezonu Inter'de tamamlayan ve Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku'nun Londra ekibinde kalmak istemediği belirtilirken, 30 yaşındaki golcünün Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışması dikkat çekti.
Bir an önce yeni bir takım bulup yeni sezona hazırlanmak isteyen Lukaku, bir otelin sahasında tek başına antrenmanlarını sürdürüyor.
ARABİSTAN YA DA İTALYA
Yıldız oyuncu ile Arabistan ekibi Al-Ahly ve İtalyan devi Juventus ilgileniyor. Lukaku'nun kısa bir süre içerisinde iki takımdan birine imza atması bekleniyor.
GALATASARAY İDDİASI!
Öte yandan Romelu Lukaku'nun, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, Lukaku için herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.
ROMELU LUKAKU KİMDİR?
30 yaşındaki golcü oyuncunun mevcut piyasa değeri 40 milyon Euro civarında seyrediyor. Chelsea, Inter, Manchester United, Everton gibi kulüplerde de görev yapan Lukaku, toplamda 600 maça çıktı ve 288 gol, 94 asist yaptı.