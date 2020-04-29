Romanya hükümetinden Sumudica ve Maxim'e izin yok

Gaziantep FK'de Marius Sumudica ve Alexandru Maxim'e Türkiye'ye geri dönüş için izin çıkmadı.

Romanya hükümetinden Sumudica ve Maxim'e izin yok
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29 Nisan 2020 19:20
Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir süre önce Romanya'ya giden teknik direktörü Marius Sumudica ve tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim'e Türkiye'ye dönüş için Romanya hükümetinin izin vermediği öğrenildi.

Rumen basınında yer alan habere göre, cuma günü Gaziantep'te olması beklenen Sumudica ve Maxim'in kendilerini Gaziantep'e getirecek özel uçağın parasını ödediği ancak Romanya Sivil Havacılık otoritesinin askeri tüzük nedeniyle uçuşu onaylamadığı ifade edildi.

HABER: ALİ BUDAK

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