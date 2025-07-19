Roma, Wesley transferinde sona doğru!

SÖZLEŞME 5 YILLIK

ZENIT'İ REDDETTİ,

FLAMENGO KARNESİ DOLU DİZGİN

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Wesley transferinde mutlu sona çok yakın. 21 yaşındaki sağ bek için geçtiğimiz günlerde yapılan 20+2 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından, İtalyan kulübü rakamı 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus şeklinde güncelledi. Bu teklif karşısında Flamengo geri adım attı ve satış için onay verdi.Taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandı. Resmiyet için gözler artık evraklara çevrildi. Wesley'nin Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, İtalya'ya gitmeden önce Maracana'da oynanacak pazar akşamki Flamengo-Fluminense maçıyla sahaya çıkarak veda edecek.Roma, genç oyuncuyla çoktan anlaşmaya varmıştı. Wesley ise kısa süre önce Rus ekibi Zenit'ten gelen teklifi geri çevirdi. Tercihini Serie A'dan yana kullanan yıldız adayının hayalini gerçekleştirmesi artık an meselesi.Flamengo altyapısından yetişen Wesley, A takımda 138 maça çıkıp 3 gol, 7 asistlik katkı verdi. 6 kupa kazanan genç oyuncu; Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022-2024), Carioca (2024-2025) ve Süper Kupa (2025) sevinçleri yaşadı. Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.