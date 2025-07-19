19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
15:30
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
18:00
19 Temmuz
KFUM-Brann
15:00
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
17:00
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
19:00
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
15:45
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
18:30
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
21:15
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
20:30
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
22:00
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
13:00
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
13:00
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
0-190'
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
13:00
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
14:00
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
1-145'
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
15:00
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
15:00
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
15:00
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
15:30
19 Temmuz
M. United-Leeds United
16:00
19 Temmuz
Angers-Caen
16:00
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
16:00
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
16:00
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
16:00
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
16:30
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
16:30
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
17:00
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
17:00
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
17:00
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
17:00
19 Temmuz
Reading-Tottenham
17:00
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
17:00
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
17:00
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
18:00
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
18:30
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
22:00
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
22:00
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
0-115'
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
15:00

Roma, Wesley transferinde sona doğru!

Roma, Flamengo'dan sağ bek Wesley için teklifini 25 milyon Euro + bonuslara çıkarınca Brezilya ekibi satış için onay verdi.

calendar 19 Temmuz 2025 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma, Wesley transferinde sona doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Wesley transferinde mutlu sona çok yakın. 21 yaşındaki sağ bek için geçtiğimiz günlerde yapılan 20+2 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından, İtalyan kulübü rakamı 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus şeklinde güncelledi. Bu teklif karşısında Flamengo geri adım attı ve satış için onay verdi.

SÖZLEŞME 5 YILLIK 

Taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandı. Resmiyet için gözler artık evraklara çevrildi. Wesley'nin Roma ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, İtalya'ya gitmeden önce Maracana'da oynanacak pazar akşamki Flamengo-Fluminense maçıyla sahaya çıkarak veda edecek.

ZENIT'İ REDDETTİ, 

Roma, genç oyuncuyla çoktan anlaşmaya varmıştı. Wesley ise kısa süre önce Rus ekibi Zenit'ten gelen teklifi geri çevirdi. Tercihini Serie A'dan yana kullanan yıldız adayının hayalini gerçekleştirmesi artık an meselesi.


FLAMENGO KARNESİ DOLU DİZGİN

Flamengo altyapısından yetişen Wesley, A takımda 138 maça çıkıp 3 gol, 7 asistlik katkı verdi. 6 kupa kazanan genç oyuncu; Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022-2024), Carioca (2024-2025) ve Süper Kupa (2025) sevinçleri yaşadı. Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.