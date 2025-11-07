UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Glasgow Rangers ile AS Roma karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Matias Soule ve 36. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti.



Glasgow Rangers, üst üste 4. yenilgisini aldı ve henüz puanla tanışamadı. Roma ise 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve puanını 6'ya çıkardı.



Roma, gelecek maç haftasında lider Midtjylland'ı ağırlayacak. Rangers ise Braga'yı konuk edeceği maçta ilk puanlarını arayacak.



