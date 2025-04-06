İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Roma,'un çalıştırdığı Juventus'u konuk etti.Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Juventus'un golünü dakika 40'dakaydetti. Roma'ya beraberliği getiren golü ise dakika 49'daattı.Juventus'ta forma giyen milli oyuncu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.Öte yandan Roma'da forma giyem milli oyuncu'te karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 72. dakikada yerini'a bıraktı.Roma, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.Bu sonucun ardından Juventus, puanını 56'ya yükseltti. Roma ise puanını 53 yaptı.İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Juventus, Lecce'yi konuk edecek. Roma ise Lazio deplasmanına gidecek.