Roma'da Gasperini harekatı başladı

Serie A ekiplerinden AS Roma, Claudio Ranieri'nin emeklilik kararı sonrasında rotasını Atalanta'dan ayrılma kararı alan İtalyan teknik adam Gian Piero Gasperini'ye çevirdi.
AS Roma'lı yöneticiler, anlaşmayı tamamlamak için İtalyan teknik adamla bir araya gelecek.
Gasperini, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı kulübü Atalanta'ya, görevinden ayrılma kararını bildirmişti.
AS Roma'lı yöneticiler, anlaşmayı tamamlamak için İtalyan teknik adamla bir araya gelecek.
Gasperini, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı kulübü Atalanta'ya, görevinden ayrılma kararını bildirmişti.
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