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Roma'da Gasperini harekatı başladı

Roma, Gian Piero Gasperini ile teknik direktörlük görevi için anlaşma aşamasına geldi.

calendar 29 Mayıs 2025 16:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'da Gasperini harekatı başladı
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Serie A ekiplerinden AS Roma, Claudio Ranieri'nin emeklilik kararı sonrasında rotasını Atalanta'dan ayrılma kararı alan İtalyan teknik adam Gian Piero Gasperini'ye çevirdi.

AS Roma'lı yöneticiler, anlaşmayı tamamlamak için İtalyan teknik adamla bir araya gelecek.

Gasperini, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadığı kulübü Atalanta'ya, görevinden ayrılma kararını bildirmişti.
 
 

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