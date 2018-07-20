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Robinho'dan transfer açıklaması!

Sivasspor'un yıldızı Robinho, transfer haberleri üzerine açıklama yaptı. Robinho geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı.

Robinho'dan transfer açıklaması!
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20 Temmuz 2018 10:13
Robinho'dan transfer iddialarına yanıt! Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho'nun adı bir süredir Uzak Doğu'nun yanı sıra Katar takımlarıyla ciddi şekilde anılıyordu.

İddialara noktayı Brezilyalı futbolcu koydu. Sivasspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Asla ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Menacerime bana teklif getirmemesini söyledim. Çok güzel bir takımdayım. Yeni sezonda da bu güzel takımın önemli bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın bu konuda şüphesi olmasın" değerlendirmesini yaptı.

Robinho'nun Sivasspor'da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



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